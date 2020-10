Terreal va acquérir Creaton et devenir le leader européen des tuiles en terre cuite

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Terreal , leader français de la toiture et des solutions innovantes pour l'enveloppe du bâtiment, annonce aujourd'hui la signature d'un accord définitif avec Etex, le spécialiste international des matériaux de construction, pour acquérir Creaton, sa filiale détenue à 100% et acteur majeur des tuiles en terre cuite et en béton.

Fondée en 1992 à la suite de la fusion de deux tuileries familiales bavaroises, Creaton s'est établie comme acteur de renom en Allemagne et en Europe de l'Est, avec une marque forte reconnue pour la qualité de ses produits et services ainsi que pour ses capacités d'innovation. Creaton est numéro 1 sur le segment des tuiles en terre cuite en Allemagne et en Pologne et numéro 2 en Europe du Sud-Est. Creaton exploite une plateforme industrielle moderne et très compétitive, avec 7 usines de tuiles en Allemagne, 3 en Pologne et 1 en Hongrie ainsi qu'une usine de fabrication de composants de toiture et 4 parcs logistiques régionaux. Basée à Wertingen (Bavière), le groupe Creaton emploie 1.240 personnes.

Cette acquisition représente une avancée majeure pour l'expansion internationale de Terreal. Le rapprochement des deux entités donnera naissance au leader européen des tuiles en terre cuite avec des positions de numéro 1 ou 2 en France, Allemagne, Pologne, Europe du Sud-Est, États-Unis et Corée ainsi que des ventes importantes en Italie, au Benelux, en Espagne et dans d'autres pays d'exportation. Avec environ 610 millions d'euros de chiffre d'affaires pro-forma, la nouvelle entité bénéficiera d'un portefeuille équilibré et diversifié, composé d'une large gamme de produits de toiture, et d'une empreinte géographique significativement renforcée.

Le rapprochement des deux sociétés devrait créer des opportunités de synergies commerciales et opérationnelles. Terreal pourra s'appuyer sur les atouts de chacune des deux entreprises pour développer les activités Composants et Solaire et offrir à leurs clients des solutions et des systèmes complets.

Avec cette opération, Terreal franchit une nouvelle étape dans l'exécution de sa stratégie de transformation, menée au travers d'une gestion dynamique de son portefeuille d'activités et d'acquisitions, et s'ouvre à de nouvelles opportunités de consolidation dans les pays où Creaton est présent.

La transaction sera financée par la trésorerie disponible de Terreal ainsi que par des facilités de crédit et des apports en capitaux propres de Park Square Capital, Goldman Sachs Merchant Banking Division et Barings, principaux actionnaires de Terreal.