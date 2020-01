Terra Nobilis acquiert le tour opérateur culturel suisse 'Histoire & Voyages'

(Boursier.com) — Après l'ouverture d'une agence à Nice puis la reprise d'Océanides (Nîmes) en 2019, Terra Nobilis se renforce avec l'intégration d'Histoire & Voyages, leader du voyage culturel en Suisse francophone, financée par une levée de fonds de 2 MEUR auprès d'Euro Capital, conseillée par le Groupe Turenne, et de ses partenaires bancaires.

Le fondateur d'Histoire & Voyages, Philippe André, a été séduit par le projet élaboré par Laurent Lanfranchi, dirigeant de Terra Nobilis, et continue d'accompagner son développement.

Histoire & Voyages conserve son identité propre, son positionnement et ses équipes mais les synergies sont nombreuses en matière de mutualisation des achats et des fonctions supports ainsi que de partage d'expérience.

"Dans notre métier, l'écrasante majorité des structures sont de petites tailles. Histoire et Voyages nous permet de passer un cap très net dont l'importance dépasse la simple addition de nos chiffres et de nos savoirs faire" indique Laurent Lanfranchi, Dirigeant du Groupe Terra Nobilis.

"L'acquisition d'Histoire & Voyages étoffe l'offre du groupe Terra Nobilis, diversifie sa clientèle et génère de nombreuses synergies : partage des connaissances et des bonnes pratiques en matière d'organisation des voyages ainsi qu'une optimisation de la structure de coûts" souligne Charles-Henri Booter, Directeur d'Investissement, Groupe Turenne.

Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 7 ME pour près de 200 voyages par an et son offre comprend :

-Voyages d'exception autour de l'art et de l'histoire (Histoire & Voyages)

-Grandes civilisations de l'Antiquité et du monde méditerranéen (Océanides)

-Evènements et voyages à travers l'Europe et dans le monde (Terra Nobilis).