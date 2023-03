Terra Nea annonce son premier closing

(Boursier.com) — La Région Sud avec Andera Partners réalise une première levée de 38 millions d'euros pour le fonds Terra Nea. L'équipe Andera Infra dédiée à la transition écologique annonçait en septembre dernier avoir été retenue par la Région Sud pour la mise en oeuvre et la gestion de ce fonds, outil de réponse aux besoins de la transition énergétique et écologique de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La Région Sud a placé l'accompagnement de la transition énergétique et écologique des entreprises au coeur de sa stratégie de développement économique. Cela se traduit notamment par l'adoption du 1er budget 100% vert d'Europe pour 2023.

Avec son Plan climat "Une COP d'Avance", la Région s'implique sur des actions directement utiles à la lutte ou à l'adaptation au réchauffement climatique. Ainsi, pour répondre durablement aux défis climatiques, le fonds Terra Nea réunira des acteurs économiques régionaux, et permettra d'agir concrètement en intervenant au capital de sociétés engagées en faveur d'une transformation de leur modèle qui soit respectueuse de l'environnement. Ce faisant, le fonds contribuera à placer la Région comme leader en matière de transition "verte" de l'économie.

Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Président délégué de Régions de France commente : "Cette première levée de 38 millions d'euros est un réel succès pour notre territoire ! La Région participe au fonds à hauteur de 17 millions d'euros, une mobilisation exceptionnelle pour offrir une solution de financement à des projets structurants portés par des entreprises engagées pour le climat. Avec Terra Nea, nous accélérons la transition vers une économie verte en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au bénéfice de tous."

Ce succès témoigne de l'engouement des investisseurs pour les enjeux de la transition verte de l'économie. Les souscripteurs du fonds Terra Nea - dont La Caisse d'Epargne Côte d'Azur, La Caisse d'Epargne CEPAC, la Banque des Territoires, Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, CAAP Transitions, BP Med, TotalEnergies ou encore SAFIDI (EDF) - ont décidé de soutenir le fonds au côté de la Région Sud, engagement fort à la stratégie initiée par celle-ci et déployée par Andera Infra, attestant ainsi de leur confiance envers l'équipe et son approche d'investissement responsable et environnemental.

