Télécoms : La "5G" va-t-elle souffrir du coronavirus ?

Télécoms : La "5G" va-t-elle souffrir du coronavirus ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans une note d'analyse sur le déploiement et les enjeux de la "5G", Nicolas Touvet, responsable de la Gestion sous Mandat chez Richelieu Gestion, rappelle que le nouveau réseau "5G" permettra aux abonnés de profiter de l'ultra haut débit (similaire à celui d'une connexion fibre 1gb/s) tout en limitant la consommation d'énergie et en bénéficiant de latence plus faible... Cette réactivité est cruciale pour les industries de la santé, celles des transports autonomes ou encore pour l'internet des objets.

Cette technologie est aussi l'un des grands objectifs industriel et économique de ces prochaines années : De nombreux acteurs (EDF, Airbus, la RATP, Air France ou encore Enedis) y voient un marché émergent riche en applications et débouchés nouveaux.

Pourtant, en pleine période de déconfinement en France, la crise sanitaire du COVID-19 semble s'être invitée dans le calendrier du déploiement de la "5G" : Et si les objectifs de déploiement fixés aux niveaux français et européen paraissaient ambitieux, la crise actuelle risque de bouleverser cet échéancier. Alors que, dans le monde, la course est déjà lancée, le coup d'envoi de la "5G" en France devra attendre la fin d'année...

Début 2020, la Commission européenne et la présidence du Conseil de l'Union Européenne ont présenté une approche européenne concertée sur l'enjeu crucial que constitue la sécurité des réseaux de télécommunications "5G" européens... Cette technologie, aussi prometteuse que sensible, constitue également un enjeu stratégique de souveraineté et sécurité nationale. Alors que Washington a banni Huawaï, un des leaders de l'équipementier chinois de ses réseaux mobiles, le suspectant d'être un 'cheval de Troie' au service de Pékin, l'ensemble des pays occidentaux semblent développer une hostilité grandissante envers le groupe chinois.

Sécurité en question

Nicolas Touvet rappelle dans cette note que, dès 2019 le gouvernement français avait fait part de ses inquiétudes à l'Arcep sur les problèmes de sécurité du futur déploiement des infrastructures réseaux Télécom "5G" qui ferait à la fois planer une menace sur la souveraineté nationale, mais aussi sur des applications critiques... C'est pourquoi, une loi a été promulguée, autorisant l'ANSSI à examiner les nouveaux équipements des réseaux mobiles avant leur installation et à les interdire si cette dernière juge qu'ils mettent en péril "les intérêts de la défense et de la sécurité nationale".

Mais ce n'est pas tout, comme le compteur 'Linky' en son temps, le déploiement à venir de la "5G" fait craindre à ses détracteurs une catastrophe sanitaire... Depuis 2011, les champs de radiofréquences électromagnétiques sont classés dans la catégorie des phénomènes pouvant peut-être être cancérogènes.

Comme souvent, le changement suscite beaucoup de questions et de contestations. Mais nul doute que la machine, déjà lancée, verra dans les 5 ans à venir son rythme de croisière s'établir avec un ratio Risk/Reward que les financiers connaissent bien, qui sera des plus favorables, estime Nicolas Touvet.