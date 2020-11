Tehtris : première levée de fonds de 20 millions d'euros

(Boursier.com) — TEHTRIS , éditeur français de solutions de cybersécurité, leader technologique européen contre le cyber espionnage et le cyber sabotage, annonce sa première levée de fonds de 20 millions d'euros auprès d'Ace Management, leader européen du capital-investissement dans la sécurité du numérique, accompagné d'Open CNP, le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances, Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO), et de business angels.

TEHTRIS développe et commercialise une plateforme XDR (eXtended Detection and Response) capable de détecter et de neutraliser en temps réel et de manière automatisée des menaces numériques connues et inconnues dans les infrastructures d'entreprises.

Fondée en 2010 par Eléna Poincet et Laurent Oudot, référents respectivement dans le domaine du renseignement opérationnel et technique, TEHTRIS emploie plus de 60 collaborateurs en France, et connait une forte croissance depuis 2017, autofinancée. Son ambition est de contribuer à la confiance numérique européenne, en luttant contre toutes les formes de cyber-agressions, comme le piratage de données ou les demandes de rançons.

Le déploiement à grande échelle du télétravail en réponse au contexte sanitaire et la migration vers le Cloud amplifient certaines vulnérabilités informatiques et imposent de nouveaux besoins de sécurisation et de résilience pour les entreprises. Les acteurs de la cybersécurité luttent ainsi contre une forte augmentation des agressions et attaques, avec une véritable asymétrie entre les moyens offensifs et défensifs.

En réponse aux nouvelles menaces qui contournent les sécurités traditionnelles, les produits, les algorithmes, les robots logiciels, et l'intelligence artificielle codés par les ingénieurs de TEHTRIS, sont positionnés au coeur de sa "TEHTRIS XDR Platform". Grâce à cet outil, TEHTRIS et ses partenaires internationaux surveillent des millions d'adresses IP dans plus de 60 pays et analysent des milliards d'événements chaque semaine. Les clients de TEHTRIS sont des acteurs majeurs de l'industrie, de l'ingénierie, des services, utilisant parfois des infrastructures sensibles voire critiques.

"Nous sommes ravis d'effectuer cette levée de 20 millions d'euros, pour accélérer notre rôle d'acteur majeur au service d'une souveraineté numérique européenne, en renforçant nos équipes techniques, commerciales et marketing", explique Eléna Poincet, CEO de TEHTRIS, "Le volume, la vélocité et la variété des attaques repoussées quotidiennement par TEHTRIS soulignent le besoin croissant de sécurisation automatique de toutes les entités numériques avec une supervision unifiée de confiance".