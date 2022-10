Technos : le secteur sous pression

(Boursier.com) — Le secteur technologique pique du nez à Paris, STMicro en tête (-2,1% à 34,8 euros) après la double déception AMD/Samsung au cours des dernières heures. Soitec (-2,4% à 125,9 euros) et X-Fab (-6,6% à 5,2 euros) sont également sous pression à l'ouverture des marchés européens. Il faut dire que les signes d'un ralentissement technologique plus profond et plus durable que prévu s'accumulent depuis plusieurs semaines et les fabricants de puces sont de plus en plus nombreux à avertir d'un effondrement de la demande. "Aucune fête ne dure éternellement", affirme à 'Bloomberg' Stacy Rasgon chez Bernstein. "C'est une industrie cyclique. Il y a eu quelques années de très, très forte croissance qui ont poussé les entreprises à monter en puissance. Vous créez une offre pour la demande qui s'avère ne pas être aussi réelle que vous le pensiez".