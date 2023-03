Technologie satellitaire et agriculture de précision : deux secteurs d'avenir...

(Boursier.com) — Michael Barr, Senior Research Analyst chez Neuberger Berman, évoque dans une note l'avenir de la Technologie satellitaire et de l'agriculture de précision comme "deux secteurs d'avenir". "Alors que la population mondiale augmente et que les bouches à nourrir se multiplient, la réponse à l'insécurité alimentaire pourrait-elle se trouver dans l'espace ?"

Insécurité alimentaire : quelles solutions ?

Pour Michael Barr, "la faim dans le monde progresse et les Nations Unies viennent d'annoncer que l'insécurité alimentaire a dépassé les 29% avec plus d'un milliard de personnes confrontées à une insécurité alimentaire modérée ou grave. La demande alimentaire ne fera donc qu'augmenter et la population mondiale devrait atteindre les 10 milliards de personnes d'ici 2050.

Ainsi, l'utilisation durable des ressources est essentielle pour atténuer le changement climatique et la perte de biodiversité, mais nous utilisons déjà près de 40% de la surface terrestre pour l'agriculture".

Quelles solutions pour faire face à cette problématique ?

Michael Barr poursuit : "Si nous nous sommes toujours appuyés sur les progrès en matière d'équipement et de technologie des semences pour améliorer les rendements des cultures, nous devons chercher de nouveaux moyens d'améliorer l'efficacité et de stimuler la production. La réponse se trouve peut-être dans l'espace. Désormais, les agriculteurs ont un nouvel outil à disposition : les satellites. En effet, ces derniers donnent accès à un ensemble de données en temps réel et peuvent contribuer à résoudre l'insécurité alimentaire grâce à leur technologie de pointe".

D'après les estimations actuelles de Northern Sky Research, environ 35.000 satellites seront lancés au cours de la prochaine décennie, contre 3.000 satellites opérationnels en 2020. Stimulé par la baisse des coûts de lancement et l'amélioration de l'accès à l'espace, cet afflux de nouveaux satellites aura un fort impact sur la vie terrestre, aussi bien en termes de connectivité, de mobilité que de surveillance de l'environnement.

L'agriculture de précision, en particulier, est un domaine qui devrait en bénéficier car les satellites peuvent contribuer à l'amélioration de l'autonomie, de la surveillance et de la gestion des données. L'Association of Equipment Manufacturers aux Etats-Unis estime que l'adoption de l'agriculture de précision pourrait permettre une augmentation de 6% du rendement des cultures, une diminution de 14% de l'utilisation des engrais et une réduction de 21% de la consommation d'eau, de véritables arguments pour les agriculteurs.

De grandes entreprises du secteur agricole telles que John Deere, Bayer AG et NASA Harvest sont en train d'adopter les technologies satellitaires, ce qui devrait engendrer des changements significatifs dans les 5 à 10 prochaines années" estime encore Michael Barr...

