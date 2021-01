TechnipFMC : financement du "spin-off"

(Boursier.com) — En prévision de la séparation planifiée précédemment annoncée (le "spin-off") en deux sociétés leaders du secteur, indépendantes et cotées en bourse, avec d'un côté TechnipFMC, une société de technologies et de services, et Technip Energies, un acteur majeur de l'ingénierie et de la technologie, le groupe a l'intention d'offrir un montant en principal global de 850.000.000 USD de billets de premier rang non garantis à échéance 2026 dans le cadre d'une offre privée. TechnipFMC compte utiliser le produit net de l'opération pour rembourser intégralement et résilier certaines des dettes existantes de TechnipFMC, payer les frais et dépenses liés au spin-off et fournir un fonds de roulement et à des fins générales d'entreprise à TechnipFMC.

Le spin-off devrait être achevé au premier trimestre de 2021, sous réserve des conditions habituelles et des approbations réglementaires. Afin de fournir de la flexibilité dans l'environnement actuel, si le spin-off n'est pas réalisé le ou avant le 31 juillet 2021 ou si le spin-off est résilié ou abandonné à tout moment avant le 31 juillet 2021, alors TechnipFMC sera tenu de racheter tous les billets à un prix de rachat égal à 100% du montant en principal total, majoré des intérêts courus et impayés.