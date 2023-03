Techinnov dévoile les startups 'pépites de demain'

(Boursier.com) — A l'occasion de sa 17ème édition qui se tiendra le 28 mars prochain au Parc Floral de Paris, Techinnov, la première convention d'affaires dédiée à l'innovation pour l'industrie, annonce la liste des entreprises lauréates du "Concours Techinnov 2030"...

Techinnov 2030 : 6 thématiques pour la France de demain !

Les entreprises, retenues dans les six catégories regroupant les Objectifs du Plan France 2030 (Energie et Décarbonation, Transports du Futur, AgriTech & FoodTech, HealthTech, Transformation Numérique et Tech' 2030) sont invitées par la CCI de l'Essonne à présenter leurs solutions technologiques sur leurs stands, une opportunité pour elles de gagner en visibilité et de dévoiler leurs innovations.

Elles pourront ainsi recevoir les membres des jurys thématiques en rendez-vous, et concourir pour le Prix du Jury de leur catégorie.

Ce sont en effet près de 24 experts métiers et financiers qui se mobilisent pour évaluer les 30 lauréats Techinnov 2030, l'objectif étant de primer les meilleures innovations à fort potentiel de développement, oeuvrant pour la France de demain...

Energie et Décarbonation : faire le pari de l'écologie industrielle

Sakowin : Change notre perspective sur l'hydrogène sans CO2 grâce à la plasmalyse du (bio)méthane.

WeCo Toilet : Développe les premières toilettes autonomes et écologiques à eau recyclée.

Renaissance Fusion : Travaille au développement et à la commercialisation d'un réacteur à fusion nucléaire.

ANANKÉ : Transforme la chaleur fatale en énergie utile pour réduire les consommations énergétiques des sites industriels.

Carbon Waters : Additifs à haute performance à base de graphène contribuant à la décarbonisation de l'industrie.

Transport du futur : les véhicules électriques et hybrides de demain

Up&Charge : Système de recharge automatique par induction pour véhicules électriques.

SteerLight : Développe des LiDARs FMCW en photonique intégrée sur silicium.

dotdot : Fournit des micro-réseaux de télécommunication sans infrastructure ni abonnement.

EX9 : Automatisation de transport industriel sur sites logistiques, multimodaux ou de production.

CityLift : Réduit l'impact environnemental de la collecte des déchets en centre-ville

HealthTech : des innovations au service de la santé

Wainvam : Des diamants comme solutions de détection pour l'industrie et le biomédical.

Apmonia Therapeutics : Développement de stratégies thérapeutiques anti-cancéreuses innovantes ciblant le microenvironnement tumoral.

Pelican Health : Un dispositif révolutionnaire pour exploiter le véritable microbiote intestinal.

SONUP / AudioMate : Application de tests auditifs, du plus simple au plus complexe.

Deeptope : Optimisation et caractérisation précoce des anticorps thérapeutiques.

AgriTech & FoodTech : pour la révolution alimentaire et agricole de demain

Sealester : Soudure digitale pour des emballages souples innovants et éco-conçus.

Dionymer : Transformation des déchets organiques en matériaux polymères biodégradables (PHA).

B4Food : Solution de traçabilité agroalimentaire sécurisée, éco-responsable et interopérable de bout-en-bout.

Algama : Acteur majeur de l'utilisation des microalgues dans l'alimentation humaine.

Transformation Numérique : pour une souveraineté numérique française

Niagara Tech : La plateforme de données industrielles pour connecter la production à l'IT sans coder.

Vallai : Contractualise le partage et l'analyse de données entre partenaires.

Numalis : Solutions de validation d'IA - robustesse, explicabilité et conformité à la standardisation.

iBridge People : Plateforme d'interprétation simultanée par IA ou interprètes professionnels

Snowpack : Rend les utilisateurs, devices et données invisibles sur Internet.

Tech'2030 : des technologies de rupture décisives pour le déploiement de l'innovation en France

SON SAS : SON conçoit, développe et produit des nanoparticules pour la chimie.

Solecooler : La semelle chauffante et rafraîchissante grâce aux pas, sans batterie.

Global Smart Rescue : Communication satellitaire et data pour redéfinir la gestion de crise.

Mentalista : Société Deeptech spécialisée dans les interfaces cerveau-environnement.

BioXegy : Bureau d'ingénierie spécialiste français du biomimétisme.

Nimblbot : Développe des robots agiles au service de l'industrie.

Les 6 villages d'expositions thématiques mettront en lumière produits, innovations et compétences, où seront exposés technologies de rupture, prototypes et savoir-faire des entreprises, pour favoriser les rencontres, les partenariats et l'open innovation.

Techinnov rassemblera cette année encore près de 2.000 participants et plusieurs centaines de start-ups et entreprises innovantes venant présenter leurs solutions...