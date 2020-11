TCS acquière la filiale IT de la Deutsche Bank, Postbank Systems

TCS acquière la filiale IT de la Deutsche Bank, Postbank Systems









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tata Consultancy Services, un des leaders mondiaux des services informatiques, du conseil et des solutions d'entreprise, et Deutsche Bank AG ont annoncé aujourd'hui un accord selon lequel TCS va acquérir 100% des actions de Postbank Systems AG (PBS), filiale IT de Deutsche Bank AG.

PBS est le fournisseur de services informatiques captifs complets qui s'étendent de la gestion de projets à la gestion d'applications et d'infrastructures pour la Postbank ainsi que pour d'autres filiales de la Deutsche Bank. PBS et ses quelque 1.500 employés feront désormais partie de TCS, ce qui renforcera les relations entre les deux organisations. La présence de TCS se verra ainsi augmentée en Allemagne et renforcera ses perspectives de croissance.

TCS est classé par les analystes comme le fournisseur de services informatiques qui connaît la croissance la plus rapide en Allemagne, avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 24 % sur ces dix dernières années.

La transaction est subordonnée à la conclusion d'autres accords par les deux parties, qui interviendront d'ici la fin de l'année 2020. En outre, la transaction est soumise aux approbations réglementaires et gouvernementales habituelles.

"Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat de longue date avec la Deutsche Bank, de continuer à contribuer à l'accélération de sa transformation numérique et d'acquérir de nouvelles connaissances propres au marché allemand dans le domaine bancaire", a déclaré N G Subramaniam, directeur général et directeur exécutif de TCS en Allemagne.

"Nous accueillons chaleureusement les professionnels de l'informatique de Postbank Systems au sein de la famille TCS, et les invitons à profiter des possibilités de formation et d'évolution qui leur sont offertes ici, et à participer à l'écriture du prochain chapitre de la croissance de TCS en Allemagne".

"Dans le cadre de notre passage à une organisation technologique unique, nous consolidons la plateforme informatique de notre marque de banque Postbank au sein de la plateforme de la Deutsche Bank", a déclaré Bernd Leukert, directeur de la technologie, des données et de l'innovation de la Deutsche Bank. "TCS est déjà un partenaire de confiance en matière de services informatiques pour la Deutsche Bank et cette acquisition renforce encore cette relation forte. TCS est de loin le meilleur partenaire pour l'acquisition de Postbank Systems. Avec cette transaction, nous nous sommes mis d'accord sur une structure qui répond aux intérêts de toutes les parties. Elle apporte de la clarté au personnel de Postbank Systems et lui donne la possibilité de participer à la réussite et à la croissance de TCS".

Présent en Allemagne depuis 1991, TCS est actuellement partenaire de plus de 100 grandes entreprises allemandes dans leurs parcours de croissance et de transformation, dont 17 du DAX30. Au cours des sept dernières années, TCS a été classé no1 en termes de satisfaction des clients dans la plus grande enquête annuelle indépendante menée auprès des dirigeants des principales organisations en Europe, réalisée par Whitelane Research. TCS est également reconnu comme l'un des meilleurs employeurs en Allemagne par le Top Employers Institute.