Taux : les tensions se poursuivent sur le marché obligataire

(Boursier.com) — La remontée des rendements obligataires se poursuit ce mardi sur fond de tensions persistantes sur la chaîne d'approvisionnement mondiale, de hausses de prix et d'anticipation d'un resserrement accéléré des politiques monétaires. Le taux du T-Bond à 10 ans américain grimpe encore de 4 points de base pour remonter à 1,663% tandis que celui le deux ans, plus sensible à l'évolution des anticipations de taux, s'affiche à 0,640% après un pic à 0,687%, son plus haut niveau depuis début mars 2020. En Europe, le taux du Bund allemand à 10 ans remonte de 6,5 pb à -0,64% alors que le rendement du 10 ans français se tend de 6,8 pb à 0,117%.

Les marchés parient sur une action de la Fed l'an prochain

La reconduction de Jerome Powell à la tête de la Fed rend de plus en plus probable une remontée des taux directeurs à partir de la mi-2022, dès que sera achevé le "tapering" (réduction des achats d'actifs) entamé en novembre. Lors de leur première réaction depuis la Maison Blanche, en présence de Joe Biden, Jerome Powell et Lael Brainard, nommée vice-présidente, ont tous deux insisté sur leur détermination à maîtriser l'inflation, qui a atteint en octobre 6,2% sur un an, bien au-dessus de l'objectif de long terme de 2% de la Fed. Powell a notamment déclaré que la Fed agirait pour "empêcher l'inflation de s'enraciner durablement". Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux intègrent désormais une probabilité de 100% d'une hausse d'un quart de point de l'objectif de la Fed d'ici fin juin 2022.

"Alors que les investisseurs n'ont plus à se demander qui dirigera la Réserve fédérale au cours des prochaines années, le prochain grand dilemme auquel la banque centrale sera confrontée sera de savoir comment normaliser la politique monétaire sans perturber les marchés", a déclaré Robert Schein, responsable des investissements chez Blanke Schein Wealth Management.

La BCE devrait aussi resserrer la vis

En Europe, si les indices d'activité PMI IHS Markit flash de novembre ont positivement surpris, ils soulignent néanmoins la persistance des tensions inflationnistes, de quoi nourrir les interrogations sur la possibilité que la Banque centrale européenne accélère elle aussi l'évolution de sa politique monétaire. D'autant qu'après les propos de François de Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, sur la réduction des achats d'obligations, Isabel Schnabel, l'une des membres du directoire de la BCE, a déclaré que l'inflation devrait dépasser les prévisions en 2022 : "les risques pour l'inflation sont orientés à la hausse... Il est plausible de penser que l'inflation va tomber en dessous de notre objectif de 2% à moyen terme. Toutefois, il pourrait y avoir des changements structurels pointant dans l'autre direction".

So this is really breaking. First time an #ECB Executive Board member comes up with a hawkish comment. First time, risk assessment to inflation is back. Confirms our view that ECB will announce tapering at Dec meeting. pic.twitter.com/9fLiRvQ0F6 >— Carsten Brzeski (@carstenbrzeski), via Twitter

Klaas Knot, le gouverneur de la banque centrale néerlandaise, a pour sa part jugé que les perspectives inflationnistes pourraient justifier une réduction du soutien monétaire. "L'impact sur l'inflation sera en fait plus ambigu, parce que cela pourrait également renforcer certaines des préoccupations que nous avons autour des goulots d'étranglement de l'offre", a déclaré M. Knot, l'un des responsables les plus 'faucons' de la BCE, à 'Bloomberg TV'. Malgré les nouvelles restrictions (liées à la pandémie), "je ne pense pas moi-même que cela aura un impact sur notre intention de réduire progressivement le programme d'achat d'urgence en cas de pandémie".

La prochaine réunion de l'Institution européenne est prévue le 16 décembre. Un évènement au cours duquel la BCE devrait fixer le sort de son programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP), d'un montant de 1.850 milliards d'euros, qui doit expirer en mars 2020, et annoncer le lancement d'un éventuel nouveau programme qui servirait en quelque sort de mesure d'assurance.