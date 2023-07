Taux : la présidente de la Fed de Dallas voit 2 hausses supplémentaires en 2023

(Boursier.com) — La Réserve Fédérale a opté pour le statu quo le mois dernier, mais certains de ses membres étaient clairement favorables à une poursuite du resserrement monétaire. C'est notamment le cas de la présidente de la Fed de Dallas. Lorie Logan a déclaré ce jeudi qu'elle avait voté pour une hausse des taux en juin et voit la Fed augmenter ses taux deux fois de plus cette année. "À mon avis, il aurait été tout à fait approprié de relever la fourchette cible des fonds fédéraux lors de la réunion du FOMC en juin, conformément aux données que nous avions vues ces derniers mois et aux objectifs du double mandat de la Fed", a affirmé la dirigeante dans un discours prononcé à l'Université de Columbia. "Mais en votant, j'étais consciente de plusieurs facteurs... Dans un environnement difficile et incertain, il peut être logique de sauter une réunion et d'agir plus progressivement. [Aussi], les conditions financières importent plus pour l'économie que la trajectoire précise du taux directeur".