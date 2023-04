Taux : encore trois hausses de 25 pb de la BCE ?

(Boursier.com) — Encore trois hausses de taux avant la fin du resserrement monétaire le plus agressif de l'histoire de la Banque centrale européenne ? Une enquête menée par 'Bloomberg' auprès d'économistes montre que l'Institution de Francfort devrait augmenter ses taux d'intérêt de 25 points de base en mai, juin et juillet, portant ainsi son taux de dépôt à 3,75%. Aucun n'anticipe un assouplissement avant l'année prochaine.

S'exprimant la semaine dernière en marge des réunions de printemps du Fonds monétaire international, plusieurs responsables de la BCE se sont montrés quasi unanimes pour demander une nouvelle augmentation des coûts d'emprunt le 4 mai, bien que l'ampleur de cette décision reste à débattre. Dans des remarques publiées ce lundi, le gouverneur de la Banque centrale lettone, Martins Kazaks, a déclaré que la décision serait probablement entre ralentir le rythme à un quart de point ou opter pour un quatrième mouvement consécutif de 50 pb. "Devrions-nous passer à une étape inférieure dès la réunion du Conseil de la BCE en mai ? Je pense qu'il y a toutes les possibilités pour cela, mais une augmentation de 50 points de base n'est pas une option qui peut être ignorée", a affirmé le dirigeant cité par l'agence.

Les récentes turbulences du secteur financier pourraient aider la BCE en resserrant les conditions de crédit, a de son côté indiqué la présidente de la BCE, Christine Lagarde. "S'ils ne prêtent pas trop et s'ils gèrent leur risque, cela pourrait réduire le travail que nous devons faire pour réduire l'inflation", a-t-elle déclaré à 'CBS'. "Mais s'ils réduisent trop le crédit, cela pèsera alors excessivement sur la croissance. C'est donc un juste équilibre à avoir entre le risque de crédit, une bonne gestion d'une part, et d'autre part, le financement de l'économie comme l'attendent les milieux d'affaires". Christine Lagarde doit à nouveau s'exprimer aujourd'hui devant le 'Council on Foreign Relations' à New York.

L'inflation dans la zone euro - bien qu'elle ralentisse considérablement depuis quelques semaines - est toujours plus de trois fois supérieure à l'objectif de 2% de la BCE, et une mesure de base qui élimine les éléments volatils comme la nourriture et l'énergie atteint de nouveaux records chaque mois.