Tata communications poursuit sa croissance à deux chiffres de 14,4% par rapport à l'année précédente

(Boursier.com) — Tata Communications, facilitateur d'écosystème numérique mondial, annonce ses résultats financiers pour le trimestre clos le 30 septembre 2023. Les revenus atteignent 3.995 milliards de roupies Q2 2024, enregistrant une croissance de 14,4% par rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 4.872 milliards de roupies indiennes (589,5 millions USD), soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. L'EBE consolidé est de 1.015 milliards de roupies indiennes (122,8 millions USD)?; les marges sont de 20,8% ; Les Marges EBE sous-jacentes ressortent à 21,7%. L'excédent brut d'exploitation consolidé s'élève à 221 milliards de roupies indiennes (26,6 millions USD). Les dépenses d'investissement en espèces pour ce trimestre ont été 71 millions d'USD.

Portefeuille des services de données

Le chiffre d'affaires de l'activité "Données" s'élève à 3.995 milliards de roupies indiennes (483,3 millions USD), soit une augmentation de +14,4% par rapport à l'année précédente?; la croissance du chiffre d'affaires des données sous-jacentes est de + 10% par rapport à l'année précédente.

L'EBE Data grimpe à 913 milliards de roupies indiennes (110,4 millions USD), en baisse de 9,3% par rapport à l'année précédente en raison d'investissements organiques et inorganiques.

L'activité de connectivité de base a enregistré une croissance de +6,9% en glissement annuel.

Le portefeuille numérique a inscrit une forte croissance de +30,2% en glissement annuel, grâce à la croissance des segments Cloud et Next Gen Connectivity mais également à l'intégration de The Switch.

A.S. Lakshminarayanan, directeur général et PDG de Tata Communications, a déclaré : "Nous sommes heureux d'annoncer une croissance robuste de 14 % du chiffre d'affaires en glissement annuel pour ce trimestre. Avec l'intégration rapide de The Switch, nous assistons à la réalisation de synergies. En outre, nous sommes heureux d'annoncer la clôture accélérée de la transaction Kaleyra Inc. qui nous permettra de créer une nouvelle catégorie de plateforme numérique conformément à nos ambitions. Dans l'ensemble, nous restons confiants dans les opportunités à long terme et nous continuerons à investir dans le portefeuille produits pour renforcer notre proposition de valeur aux entreprises."