Talan rachète Insum, le leader mondial des solutions Oracle APEX

(Boursier.com) — Talan annonce l'acquisition d'Insum, entreprise québécoise reconnue pour ses solutions applicatives novatrices et spécialiste de la base de données Oracle et de l'outil de développement Oracle Application Express (APEX). Ce rachat permet à Talan d'accélérer son développement sur les solutions Oracle et de devenir ainsi le leader mondial des solutions Oracle Application Express (APEX).

Cette opération de croissance externe permet à Talan de renforcer significativement sa position en Amérique du Nord et à l'échelle internationale, dans le cadre de son plan "Ambition 2024" afin de répondre aux besoins croissants en transformation digitale des grands groupes et des acteurs publics. Dans le cadre de cette opération, l'entité et la marque Insum seront conservées, et l'équipe en place continuera ses activités. Ses dirigeants intégreront des fonctions stratégiques au sein du groupe Talan et détiendront une participation au sein de l'entreprise.

Ce projet industriel s'inscrit pleinement dans la volonté de Talan de couvrir les besoins accrus d'innovation et de transformation digitale des grands acteurs économiques en France comme à l'international. Talan et Insum collaborent déjà depuis de nombreuses années et cette nouvelle étape est la concrétisation de la confiance mutuelle entre nos deux groupes et renforce un lien fondé sur des valeurs profondément enracinées et partagées.