Synamedia acquiert ContentArmor pour renforcer son offre de sécurité vidéo avec le Edge Watermarking

(Boursier.com) — Synamedia , le plus grand fournisseur indépendant de logiciels vidéo au monde, a annoncé l'acquisition de ContentArmor, société privée bretonne à la pointe du développement de solutions de tatouage numérique (watermarking) pour l'industrie des médias et du divertissement.

En incorporant la technologie, les brevets et l'expertise de ContentArmor à sa large gamme d'offres de sécurité, qui comprend le service anti-piratage Synamedia EverGuard, Synamedia est désormais idéalement placé pour satisfaire les attentes de sécurité des fournisseurs de services vidéo, notamment pour la 5G. Cette opération renforce aussi les offres anti-piratage de Synamedia destinés aux studios de cinéma et aux détenteurs de droits sportifs, que ce soit des services OTT ou des services direct-to-consumer (D2C).

Enfin, elle ouvre de nouveaux marchés à Synamedia, notamment la post-production, les systèmes de divertissement à bord et la vidéo d'entreprise.