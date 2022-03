Symphony Technology Group annonce le lancement de Skyhigh Security

(Boursier.com) — Symphony Technology Group (STG), la société de capital-investissement basée à Menlo Park et spécialisée dans les domaines des logiciels, des données et de l'analyse, annonce le lancement de Skyhigh Security. Cette nouvelle entité a été créée pour répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de sécurité du cloud. L'approche unique de Skyhigh Security étend la sécurité au-delà de l'accès aux données pour sécuriser la façon dont elles sont utilisées.

Son portefeuille de solutions Security Service Edge (SSE), avec la protection des données comme pilier, permet de répondre aux exigences en terme de protection de l'information pour les entreprise adoptant les technologies Cloud.

En début d'année, STG a annoncé la scission de McAfee Enterprise en deux organisations : Trellix et Skyhigh Security. L'objectif était de mieux se concentrer sur les marchés très distincts de la détection et de la réponse étendues et du Security Service Edge (SSE). À cette occasion, STG a également annoncé que Gee Rittenhouse, qui a précédemment dirigé l'activité de cybersécurité chez Cisco, occuperait le poste de CEO, apportant ainsi une expertise approfondie en matière de sécurité du cloud.

Le portefeuille SSE de Skyhigh Security comprend Secure Web Gateway (SWG), Cloud Access Security Broker (CASB), Zero Trust Access Network (ZTNA), Cloud Data Loss Prevention (DLP), la technologie Remote Browser Isolation, Cloud Firewall et Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP). Sa technologie a été plus récemment nommée leader dans le Magic Quadrant 2022 de Gartner pour Security Service Edge et reconnue dans les capacités critiques 2022 pour le SSE pour sa solution MVISION Unified Cloud Edge (UCE).