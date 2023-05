Symbio North America sélectionné par la Commission Californienne de l'énergie

(Boursier.com) — La Commission Californienne de l'Energie (CEC), qui dirige les efforts de l'État en faveur d'un avenir énergétique 100% propre et accessible, a accordé à Symbio North America une subvention de 9 millions de dollars pour soutenir l'installation d'un site industriel à Temecula, en vue de produire des systèmes de piles à combustible hydrogène, ainsi que l'assemblage de véhicules.

Symbio, une joint-venture entre Faurecia et Michelin, est le partenaire innovation des pionniers de la mobilité hydrogène, avec plus de 30 ans d'expérience et 6 millions de kilomètres parcourus. Référent mondial dans le domaine des systèmes des piles à combustible, Symbio allie leadership industriel, innovation d'excellence et agilité entrepreneuriale pour accélérer l'adoption de la mobilité hydrogène zéro-émission.

Les piles à combustible Symbio réduisent considérablement le temps de ravitaillement à 3-5 minutes et améliorent l'autonomie sans compromettre les performances, la charge utile et la capacité des véhicules.

L'usine de Temecula, d'une superficie de 3.000 mètres carrés, assemblera des véhicules équipés de piles à combustible, tels que poids-lourds ou utilitaires, ainsi que des systèmes complets de piles à combustible. Le site emploiera 63 permanents qualifiés au cours des trois années à venir et devrait être opérationnel avant la fin de l'année. Il atteindra, à terme, une capacité de production maximale combinée de 250 camions et de 2.000 systèmes par an, ce qui permettra d'accélérer, grâce à l'hydrogène, le déploiement d'une mobilité lourde zéro-émission en Californie.

La subvention de la CEC soutiendra le développement de l'empreinte industrielle Symbio aux États-Unis et contribuera à satisfaire la demande croissante des équipementiers pour les technologies permettant d'assurer une mobilité propre. De plus, cette subvention soutiendra l'installation de la Symbio Hydrogen Academy qui se concentrera sur la formation de la main-d'oeuvre aux États-Unis. Symbio North America établit des partenariats avec UC Riverside, California State LA University, Cerritos College pour développer des programmes académiques, en s'appuyant sur l'expérience de la Symbio Hydrogen Academy en Europe et les contenus déjà développés. Les programmes qui en résulteront seront proposés aux techniciens titulaires du réseau MCSN. L'objectif est de former au moins 185 professionnels, étudiants, techniciens et gestionnaires de flotte d'ici à 2025.

Il s'agit de la deuxième subvention accordée par la CEC à Symbio, après celle annoncée en avril 2022 pour soutenir le projet "Symbio H2 Central Valley Express", qui vise à démontrer les avantages et la fiabilité de la mobilité à l'hydrogène pour les transports lourds. Les deux projets visent à soutenir l'objectif de la Californie d'atteindre, pour l'ensemble de son économie, la neutralité carbone d'ici 2045.

Rob Del Core, Directeur Général, Symbio North America, a déclaré : "Nous sommes honorés de la confiance que la CEC nous accorde pour la deuxième fois, témoin des solides références de notre groupe et de ses actionnaires. Alors que le camion poids-lourd hydrogène de classe 8, du projet "Symbio H2 Central Valley Express", est en bonne voie pour prendre la route au début de l'année prochaine, cette subvention contribue à un premier développement stratégique de l'empreinte industrielle de Symbio dans la région. Symbio entend jouer un rôle majeur dans l'adoption de la mobilité hydrogène, et compte créer à terme une Gigafactory de classe mondiale pour répondre aux besoins du marché américain. L'hydrogène étant reconnu par le gouvernement fédéral comme un levier essentiel pour atteindre ses objectifs climatiques ambitieux."