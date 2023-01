Swisscom propose la 5G FWA à ses clients commerciaux

(Boursier.com) — Swisscom propose dorénavant la 5G FWA (Fixed Wireless Access) à ses clients commerciaux pour établir via la communication mobile une connexion Internet fixe sur leurs sites d'activité... "Il devient ainsi possible, en l'absence d'accès Internet sur place, d'interconnecter un ou plusieurs sites aux autres en toute simplicité" explique Swisscom...

"Qu'il s'agisse de bâtiments isolés qui de par leur situation ne bénéficient pas de l'extension de réseau classique ou de sites d'activité temporaires sans accès Internet, la 5G FWA (Fixed Wireless Access) permet une connexion au réseau haut débit ultrarapide en toute simplicité via la communication mobile et remplace ainsi l'Internet sur le raccordement fixe".

Friederike Hoffmann, Head of Connected Business Solutions chez Swisscom, a déclaré : "La 5G FWA offre un grand potentiel à nos clients commerciaux. Ils bénéficient de l'Internet ultrarapide sur leurs sites et sont prêts à exploiter tous les services dans leur intégralité."

Solution innovante

Grâce à la solution réseau innovante "Enterprise Connect" de Swisscom, les clients sans raccordement fibre optique ou cuivre peuvent interconnecter très facilement un ou plusieurs sites d'activité à leurs autres sites via la 5G FWA...

Swisscom est ainsi le seul opérateur en Suisse à proposer à ses clients une telle mise en réseau basée sur le cloud avec une solution Fixed Wireless Access via la 5G.

"Swisscom déploie le FWA en complément de l'infrastructure de réseau fixe, augmentant ainsi la disponibilité du très haut débit", poursuit le groupe télécom. "Mais la 5G FWA va plus loin : la solution peut également servir de 5G Mobile Backup (failover). Dans ce cas, la connexion Internet est assurée par un raccordement fibre optique ou cuivre. La 5G FWA permet un basculement informatique en cas de pannes. La connexion est en outre assurée via le réseau mobile".

Utilisation simple sur le meilleur réseau?5G de Suisse

La 5G FWA requiert une couverture mobile en 5G ou en 4G... Plusieurs fois primé comme le meilleur de Suisse, le réseau 5G Swisscom offre une couverture pour 99% de la population, et pour plus de 70% avec la version plus rapide 5G+.

L'installation requiert un petit récepteur, le 5G Mobile Toolkit de Nokia, installé sur la façade du bâtiment. Le Toolkit se connecte à l'antenne mobile et établit une connexion de données sans fil au réseau Swisscom. Les clients commerciaux peuvent utiliser la 5G FWA avec Enterprise Connect comme 5G Mobile Access ou en option comme 5G Mobile Backup.