Swisscom et BMW connectent la circulation privée !

(Boursier.com) — Avec la "BMW iX", BMW Group est le premier constructeur haut de gamme à intégrer fin 2022 la norme de communication mobile 5G dans un modèle de série disponible dans le monde entier... Swisscom propose à cette occasion la première option 5G adaptée pour un véhicule. Ainsi, la voiture, comme une montre ou une tablette, devient un nouvel appareil connecté ! Un contrat blue Mobile ou NATEL go en cours peut simplement être complété avec l'option Multi Device "Cars & Mobilities" pour relier le véhicule à l'aide d'une eSIM au contrat de téléphonie mobile existant de Swisscom.

"L'eSIM se connecte directement via l'antenne extérieure du véhicule au réseau mobile Swisscom et permet ainsi la meilleure connectivité Swisscom à l'intérieur de la voiture" explique le groupe télécom suisse. "Le véhicule devient un appareil mobile qui roule, sans qu'il soit nécessaire d'avoir son smartphone avec soi : On peut désormais téléphoner, envoyer des messages et surfer sur Internet de manière autonome dans le véhicule, même si on a oublié son téléphone portable à la maison".

Partenaire exclusif

"Grâce à la fonction "Follow-me", la connectivité suit le client via l'identifiant BMW... Ainsi, en cas de changement de véhicule ou d'utilisation d'un véhicule de location, elle est toujours automatiquement présente. Grâce au hotspot WiFi 5G intégré de la voiture, tous les passagers profitent du meilleur réseau" poursuit le groupe télécom.

"Nous sommes vraiment ravis d'amener maintenant aussi avec BMW le meilleur réseau Swisscom dans la voiture. Swisscom est partenaire exclusif du BMW Group Switzerland, et c'est la première entreprise TIC de Suisse à lancer une telle option. Au niveau mondial, nous sommes parmi les 5?premiers fournisseurs et les tout premiers quand il s'agit de permettre à nos clients de profiter simplement des opportunités du monde connecté", a expliqué Dirk Wierzbitzki, responsable clients privés et membre de la direction de Swisscom.

Paul de Courtois, président et CEO de BMW (Suisse) SA, a commenté : "Nous sommes sur la bonne voie dans l'ère de la?5G. Avec la Personal eSIM, nous transformons l'automobile quasiment en un autre terminal numérique dans l'écosystème du client. Pour cette étape, nous avons avec Swisscom en Suisse un partenaire solide pour la connectivité la plus rapide dans le réseau 5G."