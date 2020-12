Swiss WorldCargo a finalisé la préparation des transport des vaccins COVID-19

(Boursier.com) — Depuis 6 mois, Swiss WorldCargo se prépare à la distribution des vaccins COVID-19. Dès l'été 2020, la société a mis en place un groupe de travail interne pour analyser le potentiel d'expédition des vaccins COVID-19 dans le monde entier. Ce groupe de travail, composé de membres de différentes divisions, a analysé de près la manière dont les avions, le réseau et les capacités de Swiss WorldCargo à destination et en provenance de la Suisse peuvent soutenir au mieux ces expéditions mondiales.

Récemment, l'entreprise a effectué avec succès ses premières expéditions. Celles-ci ont prouvé que l'entreprise est capable de répondre aux besoins complexes des clients et aux exigences réglementaires, notamment en matière de température, de chaîne du froid et de délais.

Swiss WorldCargo, l'un des principaux transporteurs de produits pharmaceutiques et de produits nécessitant des soins intensifs, a une riche histoire de livraison rapide et réussie de produits pharmaceutiques, y compris de vaccins. Cette expertise de longue date repose sur la formation de son personnel, ainsi que sur les atouts de ses partenaires de manutention au sol et de sa plate-forme. L'organisation de Swiss WorldCargo est certifiée CEIV Pharma. La plate-forme de Swiss WorldCargo à Zurich, exploitée par Cargologic, est certifiée IATA CEIV Pharma et conforme au PIB de Swissmedic, comme le reconnaissent les autorités suisses.

"Les prochains mois représentent un défi important pour l'ensemble du secteur du fret aérien et de la logistique", a déclaré Christian Wyss, responsable de la qualité et des services chez Swiss WorldCargo, et chef du groupe de travail sur le transport de vaccins de Swiss WorldCargo. "Toutefois, grâce à notre vaste expérience dans l'exécution de transports pharmaceutiques complexes, Swiss WorldCargo est bien placée pour aider à expédier les vaccins COVID-19, à destination, en provenance et à travers la Suisse vers diverses destinations mondiales".

Swiss WorldCargo continue de suivre de près le processus d'approbation réglementaire pour tous les vaccins COVID-19 et est prête à effectuer des expéditions dans les semaines et les mois à venir...