Sur fond de crise sanitaire, l'investissement dans l'eau a de l'avenir, selon Thematics AM.









(Boursier.com) — En pleine Crise Covid-19, l'investissement dans l'eau a de l'avenir, selon Thematics AM ! Comme le rapporte Antonio Guterres - secrétaire général de l'ONU - "la pénurie d'eau est une question de vie ou de mort". Des tensions existent déjà, et selon les scientifiques, les pénuries d'eau tiendront une place prépondérante prochainement, alimentant des crises socio-économiques sur un fond de croissance démographique. L'eau est une ressource qui concerne tous les habitants de la planète, toutes les sphères de la vie, et tous les secteurs de l'économie.

Sur fond de crise sanitaire, l'eau joue un rôle crucial dans le lavage des mains au quotidien et le maintien d'un espace de vie sain. Les achats "panique" de papier-toilette observés au début des périodes de confinement révèlent qu'à ce moment-là peu de personnes se sont interrogées sur l'acheminement ou sur les services d'assainissement de l'eau... Comme le souligne Thematics AM, s'il est peu probable que les gens se précipiteront pour constituer des stocks d'eau, il est certain que ces stocks joueront un rôle essentiel dans nos vies.

Cependant l'acheminement et le retraitement de l'eau, nécessite des installations physiques et leur valeur à long terme seraient actuellement négligés et sous-évalués.

En matière d'investissements, la crise à crée une surperformance marquée des valeurs technologique capable de redéployer leur personnel à domicile, de développer et vendre des produits sur internet. Ce contraste est d'autant plus fort avec les groupes industriels ou la crise a entraîné de lourdes conséquences : mise en congé de personnels, annulations ou reports de commandes, mais aussi une dégradation de leurs cours de bourse.

Le domaine de l'eau possède cependant des propriétés historiquement défensives et présente généralement une moindre volatilité. Selon les spécialistes de Thematics AM ces caractéristiques couplées à l'augmentation du besoin en eau font de "l'or bleu" un investissement intéressant sur un horizon de temps multi-décennaux. Ils sont convaincus que les investisseurs de long terme constateront une reprise de l'activité économique qui alimentera la hausse de l'ensemble des titres appartenant à cette thématique.