Sun'Agri et RGREEN INVEST lancent l'initiative Cultivons Demain !

(Boursier.com) — Antoine Nogier, Président-fondateur de Sun'Agri et Nicolas Rochon, Président-fondateur d'RGREEN INVEST, lancent ce jour l'initiative Cultivons Demain !, première initiative privée destinée à accélérer l'adaptation de l'agriculture aux enjeux du changement climatique.

L'initiative Cultivons Demain ! est née de deux constats largement partagés. D'une part, la production agricole doit être augmentée pour répondre à un besoin alimentaire grandissant alors que dans le même temps elle affronte les effets du changement climatique. D'autre part, le passage à un mode de production d'électricité sûr et zéro carbone est une nécessité face aux défis environnementaux de notre siècle.

Si des solutions - comme l'agrivoltaïsme dynamique - existent bel et bien, l'enjeu majeur consiste à les rendre accessibles aux agriculteurs. C'est précisemment le combat que Sun'Agri - fournisseur de solutions d'agrivoltaïsme dynamique permettant d'augmenter les rendements agricoles - et RGREEN INVEST - société de gestion française indépendante spécialiste des infrastructures énergétiques vertes - ont décidé de mener ensemble l'initiative Cultivons demain !

Sun'Agri et RGREEN INVEST appellent ainsi l'ensemble des acteurs, publics comme privés, soucieux de l'adaptation de l'agriculture aux changements climatiques à rejoindre Cultivons Demain ! pour proposer des solutions technologiques nouvelles.

L'ambition est d'équiper 300 exploitations en France en solutions innovantes permettant l'amélioration des rendements agricoles, sur 1.500 à 2.000 hectares. Ces exploitations, grâce aux infrastructures installées et à l'intelligence qu'elles embarquent, pourront réaliser des économies d'eau de l'ordre de 20% et optimiser la croissance des plantes cultivées à l'abris des aléas climatiques.

"Cultivons Demain ! est la preuve que la volonté, les ressources et les solutions technologiques existent pour aider l'agriculture face aux défis climatiques" a déclaré Antoine Nogier, PDG et fondateur de Sun'Agri.