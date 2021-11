Substrate AI accueille Christopher Dembik à son conseil d'administration

(Boursier.com) — Dans l'optique de son introduction en Bourse sur Euronext Paris, Substrate AI accueille l'économiste Christopher Dembik à son conseil d'administration.

Cette nomination vise à renforcer la structure de Substrate AI en vue de sa future introduction en Bourse sur Euronext Paris et de son lancement sur le marché français, l'un des plus avancés dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Entreprise américano-européenne, notamment espagnole, Substrate AI compte devenir un grand acteur européen dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment dans les secteurs des ressources humaines et de l'agri-tech...