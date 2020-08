Stratégie : un spécialiste conseille d'acheter des actions avant la découverte d'un vaccin contre le Covid-19

Stratégie : un spécialiste conseille d'acheter des actions avant la découverte d'un vaccin contre le Covid-19









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Il est encore temps d'acheter des actions ! Le responsable de la stratégie de marché au sein de la division de gestion de fortune de Bank of America conseille à ses clients de se positionner sur le marché boursier avant qu'un vaccin contre le Covid-19 ne soit trouvé. "Chaque jour, nous nous rapprochons d'un vaccin. Nous n'en sommes pas encore là, cela pourrait prendre encore quelques mois, voire une année, mais jamais la science ne s'est autant concentrée sur un problème unique dans le monde entier", affirme à 'Bloomberg' Joe Quinlan. "Et quand ce jour arrivera, si vous n'êtes pas sur les actions, vous aurez laissé beaucoup d'argent sur la table".

Son conseil principal serait d'acheter des actions - qui, rien qu'aux États-Unis, ont grimpé de près de 50% depuis les creux du mois de mars et approchent des sommets - pendant les périodes de repli, et de se diversifier dans des sociétés de valeur de qualité supérieure en plus de celles qui ont un fort potentiel de croissance des bénéfices. En sélectionnant des actions américaines qui ont été laissées pour compte lors de la reprise, comme des valeurs des secteurs de la finance, des matériaux et de l'industrie, le stratège cherche à tirer profit de la reprise économique et des bénéfices après le confinement, tout en se protégeant contre la volatilité à venir autour des élections américaines. Dans le même temps, le spécialiste recommande de se tenir à l'écart des actions technologiques 'surachetées' qui, selon lui, sont confrontées à d'éventuels risques réglementaires.

"Les marchés sont certainement mousseux à certains niveaux - la technologie, certaines entreprises - mais sous la surface, c'est là que nous creusons pour trouver de la valeur et des opportunités".

Enfin, même lorsqu'un vaccin aura été trouvé, les marchés devraient pouvoir continuer à compter sur le soutien de la Réserve fédérale. "Après le plus fort déclin de la croissance économique américaine de l'histoire, la Fed sera excessivement prudente, excessivement abondante, jusqu'à ce que nous voyions la reprise prendre de l'ampleur, créer sa propre dynamique et de l'inflation... Lorsque vous superposez les mesures de relance à la situation actuelle des taux d'intérêt réels et des revenus fixes, tous les chemins mènent aux actions". Et non pas à Rome !