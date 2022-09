Stratégie : "les marchés cessent de paniquer lorsque les Banques centrales commencent à paniquer"

(Boursier.com) — Le "meilleur baromètre de Wall Street" s'effondre, affirment sans hésitation les stratèges de Bank of America dans une note reprise par 'Bloomberg'. Le NYSE Composite Index, qui couvre les actions, les certificats de dépôt et les fiducies de placement immobilier, a en effet cassé plusieurs supports techniques, notamment sa moyenne mobile à 200 semaines, la marque des 14.000, ainsi que les sommets de 2018 et 2020.

La spirale baissière à New York se transforme maintenant en effet boule de neige et en liquidation forcée d'actifs. L'indice S&P 500 se dirige vers son troisième trimestre consécutif de pertes pour la première fois depuis 2009. Le Nasdaq 100 devrait lui subir le même sort pour la première fois en 20 ans, et les investisseurs pensent que la déroute pourrait se poursuivre sur fond de nette hausse des taux d'intérêt et de récession à venir.

"Les marchés cessent de paniquer lorsque les Banques centrales commencent à paniquer", explique Michael Hartnett, directeur de la stratégie investissements chez Bank of America, ajoutant qu'il s'attend à ce que le S&P 500 chute à 3.333 points, forçant ainsi une "panique politique" peut-être autour de la réunion du G20 en novembre. Il prédit une reprise des actions après cela, mais affirme que le marché américain n'atteindra pas un "gros creux" avant le premier trimestre de l'année prochaine, lorsqu'une récession et un choc du crédit entraîneront un pic des rendements, du dollar et de l'attitude belliqueuse de la Fed.

Tactiquement, les spécialistes de BofA conseillent de "mordre" dans le S&P 500 au niveau des 3.300 pts, soit une baisse d'environ 9% par rapport à la dernière clôture, de "grignoter" à 3.600 pts et de "se gaver" à 3.000 pts. M.Hartnett et son équipe soulignent qu'une baisse de 20% en dessous de la moyenne mobile de 200 jours a été un bon point d'entrée sur les actions au cours des 100 dernières années.