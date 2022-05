Stratégie : les investisseurs se ruent sur le cash

(Boursier.com) — Les investisseurs se ruent sur le cash dans un environnement marqué par de vives inquiétudes liées à une éventuelle période de stagflation à venir. Selon l'enquête de mai menée par Bank of America auprès de 288 gérants disposant de 872 milliards de dollars d'actifs sous gestion, les niveaux de cash des investisseurs ont atteint leur plus haut niveau depuis septembre 2001 alors que les craintes de stagflation sont à leur plus haut niveau depuis août 2008. L'enquête montre également la plus grande "vente à découvert" d'actions technologiques depuis août 2006. Les titres technos ont été particulièrement délaissés par les opérateurs ces dernières semaines sur fond de remontée des taux et d'inquiétudes concernant leurs bénéfices futurs.

Dans l'ensemble, les investisseurs sont 'très longs' sur les liquidités, les matières premières, la santé et les biens de consommation de base, tout en étant 'très courts' sur la technologie, les actions en général, l'Europe et les marchés émergents.