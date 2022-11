Stratégie : le cash reste roi

(Boursier.com) — Le cash reste roi. Selon les données d'EPFR Global reprises par Bank of America, les fonds monétaires ont attiré 62,1 milliards de dollars au cours de la semaine close le 2 novembre, portant le total de flux entrants dans la classe d'actifs depuis le début du mois d'octobre à 194 Mds$. Un tel mouvement n'avait plus été observé sur un début de trimestre depuis le deuxième trimestre 2020 et le début de la pandémie de coronavirus. Les fonds d'actions mondiales ont eux enregistré 6,3 milliards de dollars d'entrées au cours de la semaine, tandis que près de 4 milliards de dollars ont été retirés des fonds obligataires.

Les stratèges de Bank of America continuent à miser sur un point bas des marchés actions au printemps prochain en raison d'un "choc de récession". Ils ne s'attendent pas à ce que la Fed pivote de si tôt alors que l'inflation reste élevée et le niveau chômage faible. "La leçon est que les pertes d'emplois sont le catalyseur du pivot de 2023", affirment les équipes de BoA dirigés par Michael Hartnett. Une récession et des événements de crédit devront se produire pour que la Fed mette fin à son resserrement, provoquant le début d'un nouveau marché haussier, ajoute le spécialiste.

BofA souligne enfin que son indicateur personnalisé "Bull & Bear" du climat des marchés financiers reste "extrêmement baissier" pour la septième semaine consécutive, la plus longue série depuis la crise financière mondiale de 2008-2009.