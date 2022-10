Stratégie : le cash est toujours roi

(Boursier.com) — Encore et toujours le cash. Les flux vers les fonds monétaires ont enregistré des entrées de 88,8 milliards de dollars lors de la semaine close le 5 octobre, un niveau plus observé depuis avril 2020 et l'éclatement de la pandémie de coronavirus. Toutes les autres classes d'actifs ont subi des rachats sur la semaine écoulée, montrent les données d'EPFR Global reprises par Bank of America. Les obligations ont enregistré une septième semaine consécutive de sorties (18,3 Mds$) alors que les retrait sur les actions ont atteint 3,3 Mds$. Les flux sortants sur les actions européennes se sont poursuivis pour la 34ème semaine consécutive, signe que les opérateurs continuent à délaisser les places boursières du Vieux continent. A noter également que l'or a connu une 15e semaine de sorties (-0,2 Md$), soit sa plus longue séquence négative depuis janvier 2014.