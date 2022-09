Stratégie : il est temps de réduire l'exposition aux actions, selon Amundi

(Boursier.com) — L 'heure est venue d'être plus défensif. Sur la base de l'environnement actuel de politique monétaire belliciste et d'un contexte économique plus sombre, Amundi, qui gère environ 2.000 milliards d'euros d'actifs, estime qu'il vaut désormais mieux réduire son exposition aux actions. "Il est temps de réduire l'exposition aux actions et de devenir plus défensif", affirme ainsi Vincent Mortier, directeur des investissements du groupe. "Bien qu'une récession mondiale puisse être évitée, après le récent rallye, aucun élément ne soutient une position positive sur les marchés actions alors que les risques augmentent".

Sur le plan régional, le gestionnaire d'actifs maintient sa préférence pour les actions américaines par rapport à l'Europe, en raison d'une économie plus résiliente. Le spécialiste est également plus défensif dans son allocation sectorielle, favorisant désormais les produits de base et les produits industriels alors que les résultats pourraient devenir négatifs en 2023. "Avec la contraction des marges, la compression des consommateurs et la décélération de l'activité économique, il y a une limite au pouvoir de fixation des prix et à la croissance du chiffre d'affaires que les entreprises peuvent offrir", écrit V.Mortier.