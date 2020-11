Stratégie : Goldman Sachs favorise la 'value' européenne

(Boursier.com) — Goldman Sachs plébiscite les actions européennes. L'accélération de la croissance et une politique monétaire très accommodante sont particulièrement favorables aux places boursières du Vieux continent, affirme la banque d'affaires américaine, qui a relevé son objectif à 12 mois sur le Stoxx 600 à 430 (386 actuellement). Un niveau toujours en deçà du pic de 433 atteint en février.

Les stratèges de GS prévoient un rebond des bénéfices du Stoxx Europe de 50% en 2021 et de 12% en 2022. Ils voient la 'value' et les actions cycliques être les principales bénéficiaires de ce momentum et s'attendent à ce que la rotation dure plus longtemps que la moyenne historique de 4 mois étant donné la forte reprise et l'écart de valorisation extrême.

Dans ces conditions, les spécialistes de GS restent à 'surpondérer' sur les bancaires, l'énergie, l'automobile, les ressources de base et la construction et les matériaux. Ils 'conservent' la technologie et 'sous-pondèrent' les défensives. En outre, ils recommandent toujours les probables gagnants à long terme tels que les groupes évoluant dans les énergies renouvelables, les soins de santé et les produits de luxe.