Stratégie : Citi devient plus positif sur les actions américaines, favorise la tech

(Boursier.com) — Citi rehausse à 'neutre' sa position sur les actions américaines et à 'surpondérer' celle sur la tech en raison de l'impulsion provenant de l'intelligence artificielle, de la fin attendue des hausses de taux de la Réserve fédérale et de la croissance économique américaine résiliente par rapport à la Chine et à l'Europe. Cités par 'Bloomberg', les stratèges de la banque expliquent que la hausse de Wall Street est alimentée par les paris sur l'IA en raison de sa forte exposition aux méga-capitalisations technologiques. Ce thème aidera la bourse américaine à surperformer les autres marchés boursiers une fois que la Fed aura terminé son cycle de resserrement.

"Si les mouvements de prix des actions liées à l'IA ont clairement été extrêmes, en particulier à un moment où les cas d'utilisation monétisés sont encore à venir, et où les barrières à l'entrée ne sont pas trop élevées, nous pensons qu'il est encore trop tôt pour estomper les mouvements avant même que l'IA ne se soit suffisamment développée pour pouvoir décevoir les attentes", affirment les spécialistes.

La reprise des actions américaines cette année a été menée par un petit groupe de géants de la technologie, les investisseurs se tournant vers des entreprises à fort potentiel de bénéfices et exposées à l'IA. L'indice Nasdaq 100 est en hausse de 27% en 2023, l'une des meilleures performances au monde, et devrait connaître son meilleur début d'année depuis 1998. Alors que les équipes de Citi étaient passées à 'sous-pondérer' sur les actions américaines en décembre dans l'anticipation d'une récession, elles voient désormais cette dernière commencer au quatrième trimestre, avec des risques que cela soit repoussé encore plus loin. "Nous devons admettre que la récession tant attendue n'est pas encore très proche et que le resserrement du crédit attendu - conséquence des turbulences bancaires du mois de mars - ne s'est pas non plus matérialisé de manière significative jusqu'à présent".

Les stratèges ont par ailleurs réduit les actions européennes à 'sous-pondérer' et le marché chinois à 'neutre' car une croissance chinoise plus faible nuira au cycle économique européen. Ils restent à 'surpondérer' sur les actions britanniques en raison de caractéristiques défensives et de valorisations bon marché.