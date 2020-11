Stratégie : Barclays voit les actions européennes toucher de nouveaux sommets en 2021

(Boursier.com) — Barclays mise sur les actions européennes en 2021. Les stratèges de la banque britannique estiment que les places boursières du Vieux continent atteindront de nouveaux sommets l'an prochain alors que les vaccins à haute efficacité devraient permettre de maîtriser le COVID-19 et un retour progressif à la normale pour les économies et les marchés. Les Banques centrales et les gouvernements ont encore des munitions pour aider à soutenir la reprise, les conditions financières sont favorables et il y a une demande refoulée en raison de la résilience du revenu disponible, de l'épargne élevée et de la reprise des bénéfices. Les perspectives macroéconomiques pour le quatrième et le premier trimestre sont toutefois incertaines, et il reste des inconnues sur le déploiement des vaccins et l'impact sociétal à long terme de la crise, avertit le broker.

En outre, après le récent rallye, les attentes haussières du marché placent la barre plus haut en ce qui concerne les surprises positives. Cependant, Barclays pense qu'il y a encore de la place pour la rotation et qu'il est ainsi possible de continuer à sortir des valeurs refuges relatives largement négociées - obligations, liquidités, marchés développés, États-Unis, valeurs de croissance et défensives - pour se tourner vers les actifs plus risqués encore sous-détenus tels que les actions, les marchés émergents, l'Europe, la 'value' et les valeurs cycliques.

Globalement, les experts de la banque anticipent un Eurostoxx à 445 points (+14%) à la fin 2021 et un DJStoxx 600 à 440 points (+13%). Par secteur, Barclays est à 'surperformer' sur les financières, l'industrie, les matériaux et la consommation discrétionnaire. A l'inverse, les équipes de Barclays 'sous-pondèrent' la santé, l'immobilier, les télécoms et les médias ou encore les produits de base.

Enfin, côté valeurs, les titres qui présentent le plus gros potentiel dans l'univers de couverture de Barclays pour l'an prochain sont : BP, ABN Amro, BP, Total, Reckitt ou encore AXA, Faurecia et Danone parmi les Françaises. A l'inverse, Lufthansa, Adyen, Ocado, AMS voire L'Oréal doivent être délaissés.