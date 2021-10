Stratégie : Bank of America met en garde contre une chute des marchés européens en fin d'année

(Boursier.com) — Les stratèges de Bank of America changent leur fusil d'épaule sur les actions européennes. La toile de fond macroéconomique est en train de passer d'un scénario 'Goldilocks' ("Boucle d'or") - faible inflation, croissance optimale - à une perspective "anti-Goldilocks", selon les spécialistes de la banque, qui dégradent leur recommandation sur les marchés boursiers de la région à 'négative'. D'après eux, l'indice Stoxx 600 pourrait chuter de 10% d'ici la fin de l'année sur fond de ralentissement de la croissance économique et du maintien d'une inflation élevée.

L'indice affiche déjà une baisse d'environ 5% par rapport à son record du mois d'août, la hausse des rendements obligataires, les craintes liées à la réduction progressive des achats d'actifs de la Fed et de la BCE et les risques liés à la Chine ayant pesé sur l'appétit pour le risque des opérateurs.

Les équipes de BoA s'attendent à ce que les industries souffrent davantage des pénuries d'énergie, des risques dans le secteur immobilier chinois et des contraintes persistantes au sein de la chaîne d'approvisionnement. "Les perturbations actuelles dans la chaîne d'approvisionnement et la flambée des prix de l'énergie devraient maintenir l'inflation à un niveau élevé", affirme BoA, sous-pondérant les secteurs de l'automobile, financiers et des biens d'équipement.