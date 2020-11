Stratégie : attention à certaines cycliques avertit Morgan Stanley

(Boursier.com) — Trop haut, trop vite. L'équipe de recherche de Morgan Stanley estime que certaines valeurs cycles ont peut-être trop rebondi et montrent désormais des valorisations tendues, offrant une opportunité de vente. La banque américaine rappelle qu'il est toujours recommandé de posséder des titres cycliques à un prix raisonnable alors que ces derniers semblent 'tactiquement surachetés et doivent faire une pause'. Dans ces conditions, MS a listé 11 valeurs qui doivent désormais être vendues : ABB, Air France-KLM, BMW, Lufthansa, Geberit, ADP, Hexagon, InterContinental Hotels, MTU Aero, Next et Signify. Malgré tout, le spécialiste continue à 'surpondérer' les valeurs cycliques par rapport aux défensives en raison des perspectives de croissance soutenues et du potentiel haussier des rendements obligataires.