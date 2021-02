Stirweld a finalisé sa première levée de fonds de 2 millions d'euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Stirweld , start-up spécialisée dans le développement de nouvelles technologies de soudage pour l'industrie, annonce avoir finalisé sa première levée de fonds de 2 millions d'euros, afin d'accélérer la commercialisation de ses solutions à forte valeur ajoutée. Le tour de table a été mené par SOFIMAC Innovation au travers du fonds Pertinence Invest 2 et de Breizh Up.

Stirweld, spin-off de l'ENS de Rennes et l'institut Maupertuis créée en 2017, s'est concentré sur le développement de l'utilisation à grande échelle du FSW (soudage par friction malaxage) et sa compatibilité à tous les types de machines-outils à commande numérique.