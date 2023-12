STIF lance son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris

(Boursier.com) — STIF , expert dans la conception, la fabrication et la commercialisation de composants pour le transport du vrac et d'équipements de protections innovants contre les risques d'explosions en milieu industriel, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400MDW2 - mnémonique : ALSTI).

L'Autorité des marchés financiers a approuvé, le 6 décembre 2023, le Prospectus sous le numéro 23 - 504, composé du Document d'enregistrement, approuvé le 23 novembre 2023 sous le numéro I.23-033, d'une Note d'Opération et d'un résumé du Prospectus.

José Burgos, Président Directeur Général de STIF, commente le projet d'introduction en Bourse : "STIF s'est récemment engagé dans un nouveau cycle de développement sur le segment de la protection des BESS. Notre nouvelle gamme de produits dédiée à la protection des systèmes de stockage des énergies par batteries nous permet en effet de bénéficier d'un gisement de croissance important pour les années à venir. Le nombre d'installations de BESS est appelé à croître de manière exponentielle dans les prochaines années, avec des capacités multipliées par 5 d'ici 2030. Avec déjà plusieurs référencements parmi les constructeurs de premier plan, notre ambition pour le Groupe est d'atteindre 80 ME de chiffre d'affaires à horizon 2027. Nous espérons que notre projet de croissance retiendra l'attention des investisseurs institutionnels et des particuliers pour devenir nos futurs actionnaires et contribuer ainsi à l'émergence d'un expert mondial dans la protection contre les explosions en milieu industriel et dans les énergies renouvelables."

STIF, un acteur industriel au coeur des enjeux de la transition énergétique

Historiquement spécialisé dans les composants pour la manutention des produits en vrac, à savoir des godets pour élévateurs ou des raccords pour le transport pneumatique, le Groupe a pris un premier virage stratégique au début des années 2010 en développant une gamme de produits de protection contre les explosions de poussières en milieu industriel. Fort de nombreux succès commerciaux sur cette activité et de la maîtrise du savoir-faire, STIF a créé en 2022 une gamme de panneaux anti-explosion dédiés aux systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS), commercialisée sous la marque VIGILEX Energy.

Fiche intro

-Augmentation de capital d'un montant d'environ 9 ME;

-Engagements de souscription reçus à hauteur de 4 ME;

-Prix de l'offre : 6,50 euros par action;

-Période de souscription : du 7 décembre 2023 au 14 décembre 2023 inclus pour l'offre à prix ferme (17h aux guichets et 20h par internet) et jusqu'au 15 décembre 2023 à 12h pour le placement global.