Stellantis : vise une empreinte carbone neutre à horizon 2038

(Boursier.com) — En dévoilant au Mondial de l'Auto son innovant portefeuille de modèles électrifiés, Stellantis a confirmé les objectifs fondamentaux de son plan stratégique mondial Dare Forward 2030. Il vise notamment à :

- atteindre une empreinte carbone neutre à l'horizon 2038, avec une réduction de 50% d'émissions carbone d'ici 2030 par rapport aux mesures de 2021.

- faire en sorte que 100% des ventes de voitures particulières en Europe et 50 % des ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers aux Etats-Unis soient des véhicules électrifiés d'ici à la fin de la décennie.

- prévoir de proposer plus de 75 modèles électriques et de vendre 5 millions de VE chaque année dans le monde à l'horizon 2030.

Par ailleurs, Stellantis indique que son CEO, Carlos Tavares, s'exprimera sur l'évolution de l'entreprise dans la réalisation de ses engagements, le 18 octobre au Paris Automotive Summit. Son intervention portera sur la gestion d'un groupe international dans un contexte mondial de plus en plus fragmenté.