Stellantis : un avenir électrique

(Boursier.com) — Stellantis annonce que 3 nouveaux modèles électriques de la marque Peugeot seront produits à Mulhouse. Ces 3 futurs modèles électriques Peugeot sont les e-308 berline, e-308 SW et e-408. Ils renforceront la place de leader de Stellantis en matière de fabrication de véhicules électriques en France, en complément des futures Peugeot e-3008, e-5008 à Sochaux ainsi que du futur SUV électrique de Citroën à Rennes.

Ces 6 futurs véhicules complèteront les productions actuelles en France de modèles électriques DS 3 E-Tense et Opel Mokka-e à Poissy, Peugeot e-Expert, Citroën e-Jumpy, Opel et Vauxhall Vivaro-e, Fiat e-Scudo et Toyota Proace Electric à Hordain.

Ces 12 modèles électriques Stellantis produits en France utiliseront des composants électriques majeurs fabriqués dans l'hexagone dans les usines de Metz, Trémery, Douvrin, Valenciennes, Charleville, Sept-Fons et Caen

Avec 12 usines implantées au coeur de 7 régions françaises, Stellantis disposera d'une capacité de production de 1 million de véhicules et composants à l'horizon 2024.

A l'occasion de l'inauguration du Mondial de l'automobile, le Président de la République Française Emmanuel Macron a exprimé sa "fierté, de voir la production des futures Peugeot e-308, e-308 SW, e-408, e-3008 et e-5008 et du futur véhicule SUV électrique Citroën réalisés en France". Le Président de la République a également salué "la production de composants électriques dans 6 usines françaises, dont une gigafactory ACC à Douvrin, qui fabriquera des batteries de technologie française, développée à Bruges, près de Bordeaux".

A cette occasion Carlos Tavares, CEO de Stellantis, a précisé : "Notre engagement de neutralité carbone en 2038, en avance par rapport à tous nos concurrents, bénéficie à la France où nous sommes et resterons sans conteste l'acteur de référence commercial et industriel avec 12 modèles électriques fabriqués avec fierté et passion par nos salariés dans nos 12 usines d'assemblage et de composants. En choisissant de produire les futures Peugeot e-308 et e-408 dans notre site de Mulhouse, Stellantis confirme donner à chacun de ses sites industriels français un avenir pour "l'après thermique", grâce à une anticipation portée par la co-construction avec nos partenaires sociaux"

Stellantis rappelle qu'afin de répondre à la demande croissante en véhicules électriques tout en atteignant les objectifs du Plan Stratégique Dare Forward 2030, tous ses sites français sont maintenant électriques. "Leurs productions permettront à l'entreprise d'être au rendez-vous de la neutralité carbone en 2038", assure le constructeur automobile.