Stellantis : l'Opel Corsa est la petite voiture la plus vendue en Allemagne

(Boursier.com) — Selon les données officielles publiées par l'Office fédéral de la circulation automobile (KBA), l'Opel Corsa a été en 2023 le véhicule du segment B le plus vendu en Allemagne pour la 3e année consécutive. Avec un total de près de 54.000 nouvelles immatriculations, la petite voiture de Rüsselsheim a pris la première place de son segment. Cela représente une augmentation d'environ 7% par rapport à 2022. Les immatriculations de la Corsa ont ainsi atteint leur plus haut niveau depuis 2016. Selon les premières données, 1 Corsa nouvellement immatriculée sur 4 était une Opel Corsa 100% Electrique.

Au Royaume-Uni, la Vauxhall Corsa reste populaire, demeurant la super-mini la plus vendue pour la 3e année consécutive, selon les chiffres des immatriculations de voitures neuves en 2023 publiés par la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Avec 40.816 unités vendues, la Corsa est également été la 3e voiture la plus vendue dans le pays. Elle dépasse de plus de 55% la 2e du segment.

En France, la Corsa a enregistré d'excellents résultats avec des immatriculations en hausse de 32% pour atteindre 19.602 exemplaires. Ces performances sont largement soutenues par la Corsa Electric dont les immatriculations sont en hausse de 65% sur un an. Une Corsa sur 5 vendue dans l'Hexagone est une version électrique.