Standard & Poor's confirme les notes des programmes de financement de l'Urssaf

(Boursier.com) — L 'agence Standard and Poor's confirme cette année encore la notation des programmes court terme et long termes de l'Urssaf (connue comme "Acoss" sur les marchés financiers).

L'Urssaf dispose de deux programmes : "Negotiable European Commercial Paper" (Neu CP), initié en 2006, et "Euro Commercial Paper" (ECP) lancé en 2010. Pour sécuriser le financement de la trésorerie de la Sécurité sociale dans le contexte de la crise sanitaire, le plafond de chaque programme a évolué en 2021 pour atteindre 70 MdsE (un niveau similaire à 2020).

Standard & Poor's a confirmé, dans son rapport du 13 avril 2022, les notes de court terme et de long terme de ces deux programmes : respectivement A-1+ (niveau le plus élevé) et AA perspective stable.

Dans sa publication, l'agence de notation justifie ces notes en soulignant le statut de l'Urssaf Caisse nationale (établissement public à caractère administratif) ainsi que son rôle stratégique au sein du système de Sécurité sociale français illustré dans la crise actuelle.

Parmi ces raisons, Standard and Poor's cite également le contrôle juridique, administratif et financier opéré par l'Etat, le caractère sophistiqué de son cash management ainsi que la diversification de ses sources de liquidités.