Sports Business : Liverpool FC est à vendre !

(Boursier.com) — Après Chelsea FC, un autre grand club anglais pourrait bientôt changer de mains ! Fenway Sports Group Holdings, le propriétaire de Liverpool FC, a mis le club en vente. Citant des personnes proches du dossier, 'Bloomberg' confirme une information de 'The Atlantic', et indique que le groupe américain travaille avec Goldman Sachs et Morgan Stanley pour évaluer l'intérêt d'acheteurs potentiels.

🚨 EXCLUSIVE: Liverpool have been put up for sale by Fenway Sports Group. Sale deck has been produced for interested parties. Goldman Sachs + Morgan Stanley assisting evaluation process. Unclear if deal gets done but FSG inviting offers @TheAthleticFC #LFC https://t.co/hdmPKeb1ec >— David Ornstein (@David_Ornstein), via Twitter

"Il y a eu un certain nombre de changements récents de propriété et de rumeurs de changement de propriétaires dans les clubs de PL et inévitablement, nous sommes régulièrement interrogés sur la propriété de Fenway Sports Group dans Liverpool. FSG a déjà déclaré que, dans les bonnes conditions, nous envisagerions de nouveaux actionnaires si c'était dans l'intérêt de Liverpool en tant que club", a déclaré la holding dans un communiqué.

Le nom des candidats potentiels n'a pas filtré mais il est clair des investisseurs américains et du Golfe sont susceptibles d'être parmi ceux qui souhaitent s'offrir Liverpool étant donné leur fort appétit pour la ligue de football la plus riche du monde. Chelsea a été vendu en mai dans le cadre d'un accord de 4,25 milliards de livres sterling (4,9 Mds$) et certains analystes estiment que Liverpool pourrait changer de contrôle pour un montant encore plus élevé. "La vente de Liverpool pourrait atteindre plus de 5 milliards de dollars, le club générant plus de 160 millions de dollars grâce à ses seuls accords de sponsoring pour la seule saison 2022-2023", affirme par exemple à l'agence Conrad Wiacek, responsable de l'analyse sportive chez GlobalData.