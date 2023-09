Sports Business : le président de Tottenham Hotspur n'exclut pas une vente

(Boursier.com) — Le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy, est prêt à vendre une participation dans le club de football de Londres. "Je n'ai aucun intérêt réel à quitter Tottenham, mais j'ai le devoir de considérer tout ce que quiconque voudrait proposer", a déclaré le dirigeant dans une interview accordée à 'Bloomberg'. "Il ne s'agit pas de moi, mais de ce qui est bon pour le club". D.Levy a précisé que les Spurs avaient reçu des offres dans le passé de l'Extrême-Orient, du Moyen-Orient et des États-Unis, mais que "rien n'a été mis sur notre table qui, selon nous, soit dans l'intérêt des actionnaires".

"Nous gérons ce club comme s'il s'agissait d'une entreprise publique... Si quelqu'un veut faire une proposition sérieuse au conseil d'administration de Tottenham, nous l'examinerons, avec nos conseillers, et si nous estimons que c'est dans l'intérêt du club, nous serions ouverts à tout", a ajouté le dirigeant.

Les Spurs connaissent une période agitée en dehors du terrain puisque leur propriétaire, le milliardaire Joe Lewis, a été accusé en juillet aux États-Unis de fraude en valeurs mobilières. Il est soupçonné d'avoir abusé de son accès aux salles de réunion d'entreprise pour donner des informations privilégiées à des amis, au personnel de son yacht, à des pilotes personnels et à des intérêts romantiques. Il a plaidé non coupable et a été libéré moyennant une caution de 300 millions de dollars.

ENIC Sports Inc contrôle près de 87% des Spurs, le Lewis Family Trust détenant un peu plus de 70% d'ENIC Sports. Levy et les membres de sa famille possèdent le reste d'ENIC. Bien qu'il ait conservé son nom, Lewis ne fait plus partie de la fiducie ni n'en est bénéficiaire, selon un porte-parole. Environ 30.000 supporters sont par ailleurs directement actionnaires du club, contrôlant environ 13,5% du capital.