Sports Business : l'Arabie saoudite aurait tenté de racheter la F1 à Liberty Media

(Boursier.com) — Le fonds souverain d'Arabie saoudite aurait essayé de racheter la Formule 1 à Liberty Media. En vain. Selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg', un accord aurait pu être trouvé au début de l'année dernière mais le propriétaire de la plus prestigieuse des courses automobiles a repoussé les avances du Fonds public d'investissement saoudien. L'agence évoque une valorisation de plus de 20 milliards de dollars, dette comprise. Le PIF resterait intéressé par l'actif et serait un soumissionnaire sérieux si Liberty Media venait à changer d'avis et à vendre la F1. Sous la houlette de John Malone, propriétaire de la F1 depuis 2017, la course automobile a gagné en popularité et a vu sa valeur s'envoler.

Depuis quelques années, à l'image de ses voisins du Golfe, l'Arabie saoudite investit massivement dans le sport alors que le Royaume s'ouvre à diverses formes de divertissement plus occidentales sous le règne du prince héritier Mohammed ben Salmane. Riyad s'est notamment distingué en rachetant Newcastle United FC, le club de football de Premier League, et en accueillant des événements majeurs dans les domaines de la boxe, du golf et de la F1. Comme le rappelle l'agence, les critiques ont qualifié ces efforts de "sportswashing" - une tentative de détourner l'attention de son bilan en matière de droits humains.

Via Saudi Aramco, le plus grand producteur de pétrole au monde, l'Arabie saoudite est déjà présente sur les circuits après son accord de partenariat historique signé avec la F1 en 2020. Le Royaume accueille également depuis 2021 un grand-prix à Djeddah.