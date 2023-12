Sports Business : Crystal Palace veut lever des fonds pour moderniser son stade

(Boursier.com) — Crystal Palace chercherait à lever 45 millions de livres sterling (56,9 M$) pour financer le réaménagement de son stade dans le sud-est de Londres. Selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg', le président Steve Parish espère lever des fonds auprès des autres principaux actionnaires du club londonien de Premier League, parmi lesquels le président d'Eagle John Textor, ainsi que les Américains Josh Harris et David Blitzer. J.Textor détient plus de 40% de Crystal Palace via son véhicule d'investissement. L'homme d'affaires, partisan de la propriété multiclubs, est également propriétaire de l'Olympique Lyonnais, de l'équipe belge de RWD Molenbeek et de Botafogo au Brésil.

La nouvelle tribune principale proposée augmentera la capacité de l'enceinte de 26.000 à plus de 34.000 places, selon le site Internet du club, et offrira la possibilité de louer le stade en dehors des jours de match. Elle remplacera la tribune principale actuelle du club, construite en 1924. Le club espère commencer les travaux du projet cet été, dont le coût devrait dépasser 150 millions de livres sterling, selon l'une des sources de l'agence. Les coûts ont augmenté depuis sa planification initiale, mais S.Parish a déclaré que l'enceinte modernisée fournirait entre 20 et 30 millions de livres sterling de revenus supplémentaires chaque année.