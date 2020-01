Sports Business : beIN Sports diffusera l'intégralité de l'UEFA EURO 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Comme anticipé, beIN Sports va bien diffuser en France l'intégralité de l'UEFA EURO 2020. La chaîne qatarie a officialisé l'accord conclu avec l'UEFA qui porte donc sur les 51 matchs de la compétition qui aura lieu dans douze villes européennes du 12 juin au 12 juillet. Selon 'L'Equipe', le contrat atteindrait 38 millions d'euros.

🚨 beIN SPORTS conclut un accord de diffusion avec l'UEFA et retransmettra en France du 12/06 au 12/07 l'intégralité de l'UEFA EURO 2020. Les 51 matchs seront à suivre seulement sur @beinsports_FR dont 28 en exclusivité. Les équipes offriront une couverture exceptionnelle 24/24

— Florent Houzot (@florenthouzot), via Twitter

TF1 et M6 se partageront pour leur part, la diffusion en clair, des 23 meilleures affiches de la compétition dont 12 matchs de poules, ainsi que 5 huitièmes de finale, 3 quarts de finale, les demi-finales et la finale. Les deux chaînes auraient versé environ 25 ME chacune pour obtenir ces droits.