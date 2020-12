Sportall boucle une deuxième levée de fonds en 2020

(Boursier.com) — Après le lancement réussi de son application en France, Sportall boucle une deuxième levée de fonds en 2020 auprès d'investisseurs principalement issus du sport et des médias. Cette levée de "smart money" porte à plus de 1,3ME les fonds levés cette année. Cela permet à la start-up française de se positionner comme un nouveau média du sport, et de poursuivre sa montée en puissance en France avant un lancement à l'international.