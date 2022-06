Sport Business : un actionnaire veut bloquer la vente du Milan AC

(Boursier.com) — La vente de l'AC Milan à RedBird Capital Partners remise en cause ? Un actionnaire minoritaire du club lombard tente de bloquer la transaction, estimant que le fonds spéculatif Elliott Investment Management s'est engagé dans des négociations "à huis clos" pour vendre le club en violation de ses droits de minorité. Blue Skye Financial Partners cherche ainsi à obtenir des documents auprès d'un tribunal américain avant d'intenter une action en justice au Luxembourg pour annuler la vente ou obtenir des dommages-intérêts. Selon des documents obtenus par 'Bloomberg', Blue Skye a l'intention de démontrer qu'Elliott "a agi avec malveillance ou tromperie" en divulguant des informations confidentielles sans approbation et en omettant de tenir un processus d'appel d'offres approprié. Blue Skye possède environ 4,3% de la société holding luxembourgeoise qui détient l'AC Milan.

La société new-yorkaise Redbird a officialisé il y a un mois environ le rachat du récent champion d'Italie auprès d'Elliott Management dans le cadre d'une transaction valorisant le club milanais près de 1,2 milliard d'euros. Redbird, fondé par Gerald Cardinale, gère environ 6 milliards de dollars et est actionnaire de Fenway Sports Group Holdings, propriétaire de Liverpool FC et de l'équipe de baseball américaine des Boston Red Sox.