Sport Business : Mediapro récupère des droits additionnels pour la L1

(Boursier.com) — Mediapro, le nouvel entrant sur le marché de droits TV en France, complète son dispositif. À l'issue de discussions de gré à gré avec la LFP, cette dernière indique que le groupe espagnol a acquis : le lot 5, qui regroupe la diffusion en exclusivité des trois multiplex de la saison (J19, J37 et J38), des barrages de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que du Trophée des Champions ; ainsi que le lot 7, qui regroupe l'ensemble des magazines de la Ligue 1 du lundi au jeudi. Mediapro avait déjà raflé les principaux droits de retransmission de la Ligue 1 de 2020 à 2024 au détriment de beInSports et de Canal Plus.