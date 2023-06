Sport Business : Lionel Messi plus fort que Taylor Swift ?

(Boursier.com) — Les fans de Lionel Messi s'arrachent les billets pour voir la star argentine lors de ces débuts avec l'Inter Miami le mois prochain. Et ce alors que la 'Pulga' n'a même pas encore officiellement rejoint la Major League Soccer, le championnat nord-américain de football. Selon 'Bloomberg', qui cite les tarifs de la plate-forme de revente SeatGeek, les billets pour les débuts potentiels de Messi à Miami coûtent environ 2.600$ en moyenne, contre environ 2.625$ pour voir Taylor Swift lors de sa tournée 'The Eras Tour'.

Le champion du monde argentin n'a pas encore signé avec l'Inter Miami et la date de ses débuts de l'autre côté de l'Atlantique n'est logiquement pas encore connue. Mais les fans misent sur le match du 21 juillet entre l'Inter Miami et le club mexicain de Cruz Azul comme date la plus probable. Ce sera en effet le premier match à domicile de l'équipe après l'ouverture du mercato estival...

Le billet le moins cher disponible pour ce match coûte plus de 950$, avant frais, contre 29$ pour le match du 4 juillet contre Columbus Crew. Cette envolée des prix des places témoigne de l'attrait pour L.Messi dans une région où les sud-américains fans de soccer sont nombreux, mais où le club floridien est à la peine. Comme le souligne l'agence, il faut aussi noter que l'Inter Miami, qui a rejoint la MLS il y a seulement 3 ans, joue actuellement ses matchs au stade DRV PNK à Ft. Lauderdale. Une enceinte de seulement 18.000 places. Le club devrait évoluer dans un tout nouveau stade, le Miami Freedom Park (25.000 places) à partir de la saison 2025. Pas certain que la 'Pulga' évolue encore sous les couleurs du club de David Beckam d'ici là.